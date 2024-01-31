Восьмикратная паралимпийская чемпионка из России продает медали за 60 миллионов рублей

Российская паралимпийская чемпионка Оксана Савченко заявила о желании продать два «золота» с Паралимпиады-2012, которая проходила в Лондоне и Игр-2008 в Пекине, информирует Mash Batash.

Савченко планирует продать награды за 60 миллионов рублей. По ее словам, это средняя стоимость по миру.

Также спортсменка изучила, как такие лоты уходят с молотка. Она уточнила, что пока что ими интересуются только зарубежные коллекционеры, но хотелось бы продать ценителям из России.

Чемпионка хочет отправить полученные деньги на нужды бойцов СВО и их родственников и на проекты, направленные на борьбу с киберпреступностью.