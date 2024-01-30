В США женщина угнала повозку с лошадью, которую припарковали около магазина

В штате Мичиган у семьи амишей (консервативное религиозное движение) угнали лошадь и повозку. Об этом информирует NBC News.

Как сообщает источник, религиозная семья вышла из магазина и обнаружила, что их средство передвижения пропало. Они сразу же заявили в полицию. Похитительницу удалось быстрой найти.

31-летняя женщина оставила повозку и лошадь рядом с отелем. Она сразу же сдалась полицейским.

Пропажу вернули хозяевам.