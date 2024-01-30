Илон Маск внедрил чип в мозг человека

В своей соцсети Илон Маск рассказал об операции по чипированию человеческого мозга. Она успешно прошла 28 января.

По словам руководителя нейротехнологической компании, восстановление проходит успешно. Также Маск уточнил, что удалось обнаружить электрические импульсы нейронов мозга, так называемых спайков.

Компании Neuralink разрешили проводить опыты с участием людей в мае 2023 года. Тогда и начали искать первых добровольцев.

Маск считает, что чип способен исправить все проблемы, которые возникают с мозгом.