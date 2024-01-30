В Омске осудили раздевшегося перед сотрудниками ФСБ мужчину

В омском районном суде вынесли приговор 37-летнему местному жителю, который скинул с себя одежду перед зданием УФСБ России по области. Об этом информируют РИА Новости.

Суд постановил, что мужчина отдавал себе отчет в своих действиях, понимал, где находится и действовал из хулиганских побуждений.

Эксгибициониста приговорили к 240 часам обязательных работ.