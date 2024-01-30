Ученые нашли заразную форму болезни Альцгеймера

В журнале Nature Medicine опубликовали статью, в которой опубликованы данные о заразной форме болезни Альцгеймера.

Болезнь передавалась от человека к человеку через болезненную форму амилоидного белка.

В результате исследования ученые пришли к выводу, что болезнь была приобретена после медицинского вмешательства.

Пациенты, которые заболели нейродегенаративным расстройством до этого, принимали гормон роста. Этот метод использовали для лечение низкорослости до 1985 года.

В Великобритании от такого метода лечения отказались из-за того, что аномально свернутые белки стали вызывать болезнь Крейтцфельдта-Якоба.

До этого исследователи пришли к выводу, что у людей, которые заразились такими белками после процедуры, стали наблюдаться признаки Альцгеймера.

В новых научных трудах также есть доказательства того, что люди, которые не заразились прионными белками, стали страдать от потери памяти.

Из этого можно сделать вывод, что болезнь Альцгеймера не возникает из-за наследственности или спонтанно, а появляется из-за попадания агентов из окружающей среды.

Такая форма болезни Альцгеймера является редкой, но автора исследования пришли к выводу, что необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить пациентов в ходе хирургических или медицинских процедур.