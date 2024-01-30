В Москве мальчик сломал однокласснику нос из-за спора о Николае II

В Москве два мальчика поругались из-за Николая II, когда возвращались после уроков. Об инциденте пишет Mash.

По данным Телеграм-канала дети болтали по дороге домой и один из них плохо отозвался о российском правителе, после чего и начался конфликт.

Мальчиков разняла прохожая. У ребенка, который нелестно высказался о Николае II сломан нос.

Позже стало известно, что ребенок, сломавший нос своему оппоненту, приносил в школу игрушечный пистолет и стоял на учете.