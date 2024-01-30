Министра по развитии Арктики по прилете в Ямало-Ненецкий автономный округ ждал песец

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал министру по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексею Чекунову о том, что его с самолета встречает песец. Видео опубликовали в Телеграм-канале «Пул89».

- Вы видели песца? Гостей даже песец встречает, —сказал Чекунову глава местной администрации.

Российский министр прилетел в ЯНАО для проработки мастер-планов городов Арктики. Также он осмотрел столицы Ямала и микрорайон Салехарда.