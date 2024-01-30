В Индии слон затопал идущую в магазин женщину

24 января в индийской деревне под городом Вираджрет слон напал на 48-летнюю местную жительницу. Она погибла, информирует Hindustan Times.

После трагедии жители деревни обратились к властям. Они сообщили, что уже много раз жаловались на животных в департамент лесного хозяйства.

Слоны долгое время терроризируют местных жителей, затаптывают огороды.

После несчастного случая глава местной администрации приехал к родственникам погибшей. Родственникам выдали чек на полтора миллиона рупий (1,6 миллиона рублей). К тому же им будут выплачивать ежемесячную пенсию пять лет.

Сотрудникам лесного хозяйства поручили немедленно урегулировать проблему.