В Иркутской области люди толпой напали на женщину и собаку

В городе Братске Иркутской области жильцы одного двора устроили охоту на местную жительницу. Об этом пишет Телеграм-канал «112».

Вражда между женщиной и соседями началась год назад. Тогда ее питбуль испугал 63-летнюю женщину, после чего она достала шокер. Собака стала защищать хозяйку и покусала оппонентку. После этого на хозяйку пса возбудили уголовное дело, а соседи не смогли простить нападения.

Несколько недель назад люди взяли палки, топор и лом, чтобы убить питбуля. Пострадала не только собака, но и хозяйка. У пса Симбы гематомы и рваная рана головы.

По другой версии, женщина не следит за бойцовской собакой и она действительно опасна.

В непримиримом конфликте будет разбираться полиция.