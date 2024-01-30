В России «крабовому королю» запросили 19 лет за убийство

В Приморском крае проходит судебное разбирательство по делу бизнесмена по прозвищу «крабовый король», сообщили в региональной пресс-службе прокуратуры.

Прокурор запросил упечь Олега Кана на 19 лет за организацию убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году.

Кана называют «крабовым королем, так как в 2020 году его арестовали из-за добычи крупнейшей партии разнообразных. После этого он сбежал из страны.