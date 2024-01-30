Минтруд и Минздрав России предложили упростить процедуру оформления инвалидности

В России могут провести реформу порядка оформления инвалидности. Из списка обследований предложили убрать 250 позиций, информирует РБК со ссылкой на проект приказа.

С инициативой выступили представители Минтруда и Минздрава.

Директор департамента по делам инвалидов Минтруда России Дмитрий Лигомина рассказал, что для постановки диагноза «туберкулез» сейчас нужно сделать томографию и рентген. Если новые правила вступят в силу, то можно будет пройти одно из этих обследований.