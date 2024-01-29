Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года из-за допинга

По решению спортивного арбитражного суда фигуристку из России Камилу Валиеву отстранили от соревнований на 4 года из-за допинга, информирует новостной портал «Чемпионат | Championat.com».

Дисквалификация будет отсчитываться с 25 декабря 2021 года. Слушания по делу прошли 26-28 сентября и 9-10 ноября. Валиева принимала в них участие дистанционно.

25 декабря 2021 года ее допинг-проба показала положительный результат. В этот день проходила произвольная программа чемпионата России. О результатах узнали 8 февраля 2022 года.