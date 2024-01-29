В Астраханской области спасли от гибели молодого сапсана

Краснокнижного сапсана нашли в Усинске с открытым перелом крыла. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Специалисты управления вместе со службой ветеринарии Астраханской области отвезли птицу на обследование в ветеринарную клинику. Вскоре сапсану сделают операцию.



В данный момент птица находится под наблюдением сотрудников зоопарка. Пернатому пациенту предстоит долгое лечение.

- Вопрос возможности возвращения орлана в естественную среду обитания будет рассмотрен после детального изучения состояния птицы специалистами ветеринарной службы и прохождения курса реабилитации, - уточнили в Росприроднадзоре.