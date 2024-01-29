В Красноярском крае поймали убийцу 11-летней девочки

В следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия возобновили расследование пропажи 11-летней девочки. Ребенок пропал 17 лет назад. О результатах рассказали в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, в апреле 2006 года мать девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочки. Тогда преступника не удалось вычислить.

В этом году материалы уголовного дела изучили вновь. С одним из свидетелей провели работу по активации памяти.

Она рассказала, что видела ребенка в магазине с мужчиной и женщиной. Благодаря воспоминаниям женщины удалось составить фоторобот преступника.

В результате проведенной работы, подозреваемого поймали в Норильске. Он признался, что 10 апреля привел девочку в заброшку и там удушил. Тело ребенка он спрятал в подвале.