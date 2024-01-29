На российской трассе автобус с детьми попал в смертельную аварию

В понедельник, 29 января, около 10 часов утра на дороге, ведущей к поселку Верх-Нейвинский столкнулись автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, и «Ситроен». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Автобус ехал из Челябинска в сторону Новоуральска. В автобусе ехали 18 детей и тренер, они возвращались после соревнований.

По предварительной информации, в ДТП пострадали шесть человек. Сообщается о трех погибших, среди которых водитель и пассажиры.

Позднее в ведомстве уточнили, что тренер команды скончался от полученных травм.

Предположительно, у автобуса лопнуло колесо.