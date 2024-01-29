Актера Дмитрия Певцова атаковали интернет-мошенники

Депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов попал в лапы мошенников. Об этом стало известно Телеграм-каналу «112».

Преступники написали Певцову в одном из мессенджеров и представились сотрудниками ФСБ. Они предупредили артиста, что все его деньги могут украсть, если он не переведет их на безопасный счет.

Артист поверил злоумышленникам и перевел более миллиона рублей.

Певцов написал заявлению в полицию. Возбуждено уголовное дело.

После этого актеру рассказали о мерах предосторожности в таких случаях на профилактической беседе.