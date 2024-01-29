В Нижегородской области ветеринар выставила умирающего кота на мороз

В поселке Сокольское Нижегородской области ветеринар выбросила на улицу сбитого машиной кота Спайси. Об этом сообщает Nn.ru.

Одна из защитниц животных Лара Саплина рассказала, что у кота были множественные переломы, но в клинике его полечили пару дней, а затем выставили коробку с умирающим пациентом на мороз.

Женщина рассказала, что волонтеры даже не смогли прикоснуться к животному, так как ему очень больно.

Ветеринар объяснила свой поступок тем, что за котом должна была вернуться хозяйка, но она не пришла.

В данный момент коту сделали переливание, но пока врачи не дают никаких прогнозов.