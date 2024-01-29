В Новой Зеландии женщина получила миллион за ценную рвоту кашалота

Уроженка Новой Зеландии Кэрол Армитидж разбогатела после того, как во время прогулки по пляжу нашла на берегу амбру – ценное вещество, которое вырабатывается в желудке у кашалотов. Об этом рассказали в издании The New Zealand Herald.

Женщина гуляла с собакой по побережью и пес, учуяв сильный запах, убежал от хозяйки. Она последовала за питомцем и таким образом обнаружила ценный сгусток. Женщина раньше слышала о стоимости такой находки и собрала вещество с собой.

Стоимость сгустков амбры может достигать 40 тысяч долларов (по нынешнему курсу около 3,5 миллиона рублей) за один килограмм.

Счастливица нашла 496 граммов амбры. Ей заплатят за него около миллиона рублей.