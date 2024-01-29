В Чебоксарах учительница пыталась поджечь школу

46-летнюю учительницу задержали за попытку поджечь два класса в школе. Инцидент произошел в Чебоксарах, информирует Mash.

По данным Телеграм-канала, поджигательницу заметил охранник. Мужчина позвонил в полицию.

Женщина записала и отправила в родительский чат видео, в котором она нелестно отзывалась о Российской армии.

Учительницу задержали. Расследование продолжается.