Радиолюбитель из Петербурга прослушивал метрополитен и полицию

В Санкт-Петербурге поймали радиолюбителя, который с помощью рации следил за силовиками и метрополитеном. Об этом сообщила «Фонтанка».

Местный житель пришел в центр города 28 января. Там он и занимался прослушкой. Судя по данным источника, в его телефоне была переписка на украинском языке.

В полиции на мужчину составили протокол о хулиганстве. Также с ним разговаривали сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД и сотрудники ФСБ, но он не вызвал у них подозрений.

В понедельник, 29 января, петербуржца отвезут в суд, где вынесут решение о привлечении к административной ответственности.