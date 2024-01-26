В московском Шереметьево у мужчины в багаже нашли гранату

При досмотре багажа у пассажира в столичном аэропорту Шереметьево нашли боевой снаряд. Об этом информирует Телеграм-канал Mash.

Нарушитель пытался пронести в чемодане гранату Ф-1 и улететь в Оренбург. Вход №3 сразу же перекрыли, а людей попросили покинуть аэропорт.

Росгвардия подтвердила, что граната боевая. Мужчину допрашивают.