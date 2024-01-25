Румыния отказалась участвовать в «Евровидении»

На сайте Румынского телевидения появилась информация о том, сто страна отказывается принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение».

Руководители телекомпании уточнили, что решение было принято из-за трудностей с деньгами. У страны сейчас нет возможности представить себя на должном уровне и побороться за призовое место.

Деньги направят на другие проекты. Среди них будет трансляция олимпиады в Париже.