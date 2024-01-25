В Великобритании мужчина угодил за решетку из-за неграмотности

Из-за орфографической ошибки в сообщении бывшей возлюбленной англичанин попал в тюрьму. Об этом сообщает Kent Online.

Суд запретил 48-летнему Гэри Янгу писать бывшей девушке. Однако он не успокаивался и продолжал писать ей в соцсетях, после чего она его заблокировала.

Мужчина создал фейковый аккаунт. Однако экс-возлюбленная узнала бывшего парня по написанию слова «Сомерсет». Он писал его с двойной «м» и через «а».

Нарушителя приговорили к 12 месяцам лишения свободы. Ранее его уже судили за преследование женщины, а в 2023 он получил условный срок за эксгибиционизм.