В Курганской области школьница снимала на камеру голую младшую сестру

12 января в селе Мокроусово Курганской области 14-летняя школьница начала снимать на видео свою обнаженную 11-летнюю сестру, информирует РЕН ТВ.

По данным источника, ребенок не понимал, что происходит, а подозреваемая включила камеру и стала записывать видео.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.