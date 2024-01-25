Высаженного из электрички той-терьера Арчи нашли

Собака по имени Арчи избежала судьбы кота Твикса и вскоре воссоединится с хозяином, который неделю искал друга по станциям. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.

Пса нашли в Московской области.

Собаку выкинули из вагона 16 января. Перед этим хозяин толстенького, как было указано в объявлении, пса, поругался с другим пассажиром и его высадили.