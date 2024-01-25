Мэр Красноярска предложил выпускать зэков для уборки улиц

Глава Красноярска Владислав Логинов выступил с предложением выпускать из тюрьмы зэков для уборки снега. Его слова цитирует издание «Наш Красноярский край».

По предположению мэра, осужденные за легкие статьи люди могут помочь навести порядок на улицах города.

Он уточнил, что сейчас дефицит коммунальников составляет 60%. Он привел в пример Москву. По его предположению, уборкой снега там занимаются 150 тысяч человек, а в Красноярске столько людей найти не получится.