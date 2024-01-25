На границе Финляндии и России поймали 18 нарушителей

В четверг, 25 января, на закрытой границе с Россией пограничная охрана Финляндии задержала 18 граждан из стран Ближнего Востока. Об этом рассказали на официальном сайте финской пограничной службы.

Нарушителей подозревают в попытке пересечь границу в Иматре. Среди них были женщины, дети и мужчины.

Сообщается, что они просят убежища в Финляндии.