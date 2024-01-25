В Индии проданная мужем женщина смогла убежать после 24 лет в неволе

Уроженка индийского города Муршидабад смогла убежать из рабства. Она провела в роли прислуги 24 года после предательства мужа, информирует News9Live.

В 2000 году 26-летний муж женщины продал ее вместе с двухлетним сыном в рабство. Он накачал супругу наркотиками и увез в ее Кашмир. Там беднягу забрал хозяин фруктового сада.

Пленница без выходных работала домработницей. Зарплату ей не платили. Когда она стала не нужна, ее передали соседу.

Мать и ребенок несколько раз пытались сбежать. Попытка, которая была предпринята в этом январе, стала успешной.

Беглецы сменили пять поездов за пять дней.

Муж пленницы сказал, что продал жену из-за того, что влюбился в другую. Сын написал на него заявление в полицию, после чего мужчина подался в бега.