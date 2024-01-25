45-летнего японца приговорили к смертной казни за поджог аниме-студии

В Японии вынесли приговор 45-летнему Синдзи Аобу, по вине которого в 2019 году в огне погибли 36 человек. Он поджег аниме-студию Kyoto Animation и это признали одним из самых массовых убийств в Японимм.

Синдзи Аобу приговорили к смертной казни, информирует Japan Times.

Причиной его поступка стало то, что японец был уверен, что студия украла его идеи аниме-мультика, а до этого не признала его талант на конкурсе. После этого был судебный процесс, на котором компанию признали невиновной в плагиате.

Адвокат поджигателя настаивал на невменяемости своего подзащитного, но данная теория не подтвердилась. Сторона обвинения требовала максимальную меру наказания. За процессом наблюдали два психиатра, но их мнения по поводу состояния мужчины разнились.