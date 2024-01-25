В Оренбургской области ввели режим ЧС после взрыва на насосной станции

В четверг, 25 января, в городе Новотроицк взорвалась насосная станция. После этого ввели режим ЧС, проинформировали в пресс-службе МЧС по Оренбургской области.

В данный момент разбирают завалы, ищут пострадавших.

Трех человек удалось вытащить из-под обломков. По предварительной информации, под канализационно-насосной станцией могут быть еще семь человек.