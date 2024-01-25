Патриарх Кирилл предложил обучать детей мигрантов основам православной культуры в школах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ввести в школах уроки православной культуры для детей иностранцев, информируют РИА Новости.

Он уточнил, что в стране достаточно много детей-иностранцев, для которых русский язык не родной. Судя по его словам, многие родители таких детей считают, что такие уроки необходимы их детям. Это поможет им быстрее влиться в общество.

Также патриарх рассказал, что, по его мнению, в стране не хватает православных школ.