В Австралии у 11-летней девочки началась аллергия на себя

В Австралии девочка ушла с занятий по танцам из-за необычной аллергии, информирует News.com.au.

У 11-летней Суммы Уильямс начались проблемы со здоровьем еще в 2022 году. Ее кожа стала краснеть, шелушиться и даже трескаться. Мама ребенка подумала, что у девочки ожог от солнца. Затем это повторялось снова и снова, а через некоторое время женщина отвела девочку в больницу.

У ребенка нашли стафилококковую инфекцию и назначили лечение. Судя по словам матери, у девочки сползала кожа, словно у змеи. Позже у Уильямс нашли экзему, что спровоцировало аллергию на собственные слезы и пот. Из-за этого малышке пришлось бросить танцы.

Девочка очень любила танцевать и иногда спрашивает у подруг, почему у нее не такая кожа, как у них. В данный момент ее лечат новыми препаратами, но очаги воспаления до сих пор возникают.