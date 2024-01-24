14-летняя фигуристка Мария Симонова ударилась головой об лед после падения с поддержки

На турнире в Москве фигуристка из России Мария Симонова попала в больницу после падения. Девушка выступает в паре с Мартином Бреславским. Об инциденте сообщили РИА новости со ссылкой на гендиректора столичной Федерации фигурного катания на коньках Нины Мозер.

Во время того, как пара выступала в короткой программе, партнер не удержал девушку во время поддержки. Она упала и ударилась головой об лед.

Паре поставили за выступление 42, 51 балла. 14-летнюю спортсменку госпитализировали. Пока ее состояние неизвестно.