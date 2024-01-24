В Петербурге женщина удушила ребенка подушкой и поехала к приятелю

В Санкт-Петербурге женщина удушила дочь. Об этом рассказали в пресс-службе судов Севрной столицы.

Как стало известно в ходе расследования, 18 января женщина стала душить маленького ребенка подушкой из-за того, что малышка не хотела спать. В результате полученных травм девочка умерла.

После этого петербурженка уехала из дома на два дня в гости к приятелю. В квартире осталось тело девочки и ее сын. Мальчику всего один год и девять месяцев.

Возбуждено уголовное дело. Женщина пробудет в СИЗО до 22 марта.