В Камбодже полицейского арестовали из-за двоеженства

В камбоджийской провинции арестовали полицейского Кампонгспы Нгам Ри. Его обвиняют в двоеженстве, проинформировали в Khmer Times.

Мужчина пытался заключить брак без развода с бывшей женой. В заявлении он написал придуманное имя.

Его нынешняя жена написала на мужа жалобу. После этого мужчину арестовали, ему грозит большой штраф.