Нидерландская прокуратура не смогла экстрадировать легионера «Спартака» Промеса

О неудавшейся попытке прокуратуры Нидерландов экстрадировать из ОАЭ на родину игрока «Спартака» Квинси Промеса сообщает издание AD.

Легионера обвиняют в контрабанде наркотиков. Суд рассматривает его дело сегодня, 24 января, в Амстердаме.

В прошлом году Промеса заподозрили в участии в доставке крупной партии кокаина вместе с наркодилером Питом Уортелом.

Летом прошлого года нидерландский суд заочно приговорил футболиста к 18 месяцам тюрьмы. Тогда признали его вину в нападении на брата с ножом.

Сейчас нападающий продолжает играть за красно-белых.