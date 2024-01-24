В Австралии людей попросили не тревожить морского слона Нила, ставшего местной звездой

600-килограммовый морской слон стал очень популярным среди местных жителей. Ему дали имя – Нил и стали активно следить за его комичными проделками, сообщает Daily Star.

На Нила обратили внимание после того, как он лег перед автомобилем женщины, и она не смогла уехать на работу. После этого он еще не раз появлялся на побережье города Дуналли.

Нилу создали страничку в социальных сетях. В аккаунте выходили публикации о жизнедеятельности морского слона, о его повадках и привычках. За контентом следили около 120 тысяч подписчиков.

Однако местные специалисты по охране дикой природы убедительно попросили местных жителей не приближаться к Нилу ближе, чем на 20 метров. После в профиле Нила перестали публиковать актуальную геолокацию морского слона.

Также людей попросили не кормить Нила и быть осторожными, ведь данный вид опасен для человека и может развивать большую скорость на суше, если разозлится.