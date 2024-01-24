В Таиланде подросток стал видеть призраков после преступления

В провинции Накхоннайок в Таиланде школьник случайно украл игрушку из храма и стал замечать паранормальные явления, информирует The Thaiger.

Судя по данным источника, он увидел фигурку Халка, взял в руки и забыл выложить перед уходом.

После этого его близкие стали замечать, что парень необычно себя ведет, рассказывает о странных ведениях. Его здоровье заметно ухудшилось.

Мать и девушка подростка несколько раз видели фигуру крупного мужчины, бродившего около их дома.

Отец семейства связал ненамеренную кражу и странные явления и отнес игрушку обратно.