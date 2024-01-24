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В Ленинградской области сборщик мебели изнасиловал ребенка своей сожительницы

Телеканал РЕН ТВ
Опубликовано: 24.01.2024 11:42 0 183
В Ленинградской области сборщик мебели изнасиловал ребенка своей сожительницы

В Ленобласти мужчина надругался над маленькой девочкой. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Судя по имеющейся информации, педофил работал сборщиком мебели. Полиция изучала данные матери ребенка, которая не справлялась со своими обязанностями по воспитанию.

Через некоторое время стало известно, что в январе прошлого года ее сожитель изнасиловал ее девятилетнюю дочь.

Растлителя поймали и отправили в СИЗО.

Телеканал РЕН ТВ
Опубликовано: 24.01.2024 11:42 0 183
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