Спрос на корейские и турецкие сериалы в онлайн-кинотеатрах упал

РБК со ссылкой на информацию самых крупных онлайн-кинотеатров сообщил о стабильно низком спросе на фильмы турецкого и корейского производства у русскоязычной аудитории.

В 2023 году спрос на турецкие сериалы был около 8%, у корейских – 3,2%. В 2022 году показатели были на таком же уровне.

Судя по словам специалистов, у турецких сериалов есть шанс на привлечение аудитории. В данный момент они интересны достаточно узкому кругу лиц. По поводу корейских сериалов, представители индустрии отмечают, что такой спрос обусловлен слишком разными культурными ценностями.