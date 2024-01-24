21-лентюю студентку из Воронежа обвинили в контрабанде 673 килограмма кокаина

ФСБ завела уголовное дело на уроженку Алма-Аты. Девушку обвиняют в попытке перевезти через границу 673 килограмма кокаина, информирует ТАСС.

Известно, что 21 -летняя подозреваемая училась в медколледже. Она свою вину признала и раскаялась. Общая сумма за такую партию наркотиков составляет от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей.

Как уточняет источник, у девушки есть муж и маленький ребенок. Судя по данным родственников, она воспитывалась в благополучной семье.

По информации следователей, подозреваемая и ее сообщник хотели отправить порошок через Москву в Европу.