В Курганской области волк напал на людей и убил одну женщину

Глава Петуховского муниципального округа Антон Волков в своих соцсетях рассказал о нападении волка на людей. Хищник зашел на территорию поселка Курорта «Озеро Медвежье» Курганской области.

По словам Волкова, одна из женщин погибла. Еще трем людям оказали помощь и их жизни ничего не угрожает.

В этом населенном пункте волки ни разу не нападали на людей. В данный момент охотники и работники профильных ведомств проводят профилактические мероприятия, чтобы исключить нахождение других хищников в поселке.