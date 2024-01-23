В Сочи мужчина убил юмориста на фестивале

В четверг, 18 января, 32-летний мужчина подрался с 31-летним юмористом на фестивале в Сочи. Потасовка закончилась летальным исходом. Об этом сообщает Телеграмм-канал Shot.

Судя по данным источника, мужчина, напавший на комика, приехал из Дагестана. Он толкнул пострадавшего и тот ударился головой об лестницу, а затем потерял сознание.

Врачам не сразу сказали истинную причину травм и убеждали, что он упал с двух метров.

У комика была открытая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа, гематомы и ушиб мозга. От полученных травм он впал в кому, а через два дня умер.