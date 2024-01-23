В Питере детский тренер избил и пытался закопать в снегу бывшую девушку

В Санкт-Петербурге тренер по детскому кикбоксингу напал на бывшую девушку после их расставания, информирует Телеграм-канал Baza.
Девушка рассказала, что они прекратили отношения осенью прошлого года. Ради их союза мужчина бросил свою семью. После расставания он не отступал и постоянно терроризировал девушку сообщениями.
Судя по словам пострадавшей, экс-партнер все время приезжал к ее дому, даже пытался попасть в квартиру. Девушка живет с маленьким ребенком, которого пугало поведение мужчины и она просила бывшего сожителя успокоиться, но это на него не действовало.
Как уточняет источник, вместе с дебоширом девушку пыталась вернуть и его мать. Иногда они вместе приезжали к пострадавшей и оскорбляли ее. Она несколько раз вызывала полицию, но они успевали убежать.
Петербурженка обратилась в полицию, а на следующий день мужчина подкараулил ее у подъезда и увез на машине. Он несколько раз ударил ее по лицу и не выпускал девушку из машины.
После этого, как рассказывает пострадавшая, мужчина пытался снять с нее штаны. Затем он вытащил ее из машины, бросил в канаву и попытался засыпать снегом. Ей удалось вырваться от похитителя. Она прибежала в участок, но заявление не приняли без снятия побоев.
Пострадавшая позвонила в скорую и ее госпитализировали. Судя по информации Телеграмм-канала, у петербурженки сломан нос, закрытая ЧМТ и сотрясение мозга.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.