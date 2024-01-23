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В Питере детский тренер избил и пытался закопать в снегу бывшую девушку

Телеграм-канал Baza
Опубликовано: 23.01.2024 11:14 0 173
В Питере детский тренер избил и пытался закопать в снегу бывшую девушку

В Санкт-Петербурге тренер по детскому кикбоксингу напал на бывшую девушку после их расставания, информирует Телеграм-канал Baza.

Девушка рассказала, что они прекратили отношения осенью прошлого года. Ради их союза мужчина бросил свою семью. После расставания он не отступал и постоянно терроризировал девушку сообщениями.

Судя по словам пострадавшей, экс-партнер все время приезжал к ее дому, даже пытался попасть в квартиру. Девушка живет с маленьким ребенком, которого пугало поведение мужчины и она просила бывшего сожителя успокоиться, но это на него не действовало.

Как уточняет источник, вместе с дебоширом девушку пыталась вернуть и его мать. Иногда они вместе приезжали к пострадавшей и оскорбляли ее. Она несколько раз вызывала полицию, но они успевали убежать. 

Петербурженка обратилась в полицию, а на следующий день мужчина подкараулил ее у подъезда и увез на машине. Он несколько раз ударил ее по лицу и не выпускал девушку из машины.

После этого, как рассказывает пострадавшая, мужчина пытался снять с нее штаны. Затем он вытащил ее из машины, бросил в канаву и попытался засыпать снегом. Ей удалось вырваться от похитителя. Она прибежала в участок, но заявление не приняли без снятия побоев. 

Пострадавшая позвонила в скорую и ее госпитализировали. Судя по информации Телеграмм-канала, у петербурженки сломан нос, закрытая ЧМТ и сотрясение мозга.

 

Телеграм-канал Baza
Опубликовано: 23.01.2024 11:14 0 173
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