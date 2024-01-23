В Пермском крае мать убила кота на глазах двоих детей и попала под следствие

В городе Кунгур Пермского края 25-летняя местная жительница убила кота в подъезде. Женщина сделала это при своих детях, информирует пресс-служба прокуратуры региона.

В отношении живодерки возбудили уголовное дело. Женщину признали виновной в жестоком обращении с животными.

Как уточнили в ведомстве, осужденная была пьяна в момент расправы над животным. Рядом с ней находились двое детей.

Суд назначил живодерке полтора года исправительных работ, 10% от зарплаты она будет отдавать государству.