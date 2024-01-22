В Красноярском крае поймали двух молодых людей, которых подозревают в убийстве мужчин в туалете

В городе Зеленогорске Красноярского края женщина нашла в туалете 46-летнего и 47-летнего мужчин с травмами головы. Подозреваемых в расправе удалось поймать, сообщают в местном СУ СК.

Как стало известно в ходе расследования, уборщица нашла мужчин утром. Один из них еще был жив, но его не успели спасти.

Через некоторое время полицейские поймали 17-летнего и 19-летнего местных жителей, подозреваемых в убийстве.

Возбуждено уголовное дело. Юношей допрашивают.