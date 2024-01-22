Путешественник за минуту до взлета увидел, что на крыле самолета нет болтов

В одной из британских авиакомпаний на крыле самолета не было болтов, что прямо перед взлетом увидел один из пассажиров. Об этом рассказали в издании Manchester Evening News.

О своем наблюдении мужчина немедленно сообщил бортпроводникам. В итоге рейс из Манчестера в Нью-Йорк отменили.

Для устранения неполадок взывали группу инженеров. Представители авиакомпании организовали пассажирам перелет на запасных рейсах.