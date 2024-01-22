Кондуктора из Самары запугали после того, как перепутали ее с выбросившей кота Твикса проводницей

В социальных сетях утроили травлю женщины, которую спутали с проводницей, по вине которой погиб кот Твикс. Об этом информирует Телеграм-канал Daily Storm.

Недавно общественность взволновала и поразила история кота Твикса, которого выкинули из поезда в мороз. Кот не выжил, а люди разделились на два лагеря – те, кто уверен в вине проводницы, выбросившей кота и те, кто обвиняет хозяина.



По данным источника, на одну из жительниц Самары обрушился шквал угроз. Люди стали писать гневные сообщения женщине, которая не причастна к происшествию. Некоторые пожелали ей остаться на морозе с «голой жопой».

Дочь женщины уточнила, что написала заявление в полицию на тех, кто пишет подобные сообщения.