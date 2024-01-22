В одном из городов Иркутской области учительница пригрозила школьнику, что удушит его

В Иркутской области началась следственная проверка конфликта, в котором учительница угрожала школьнику расправой. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

В городе Братск Иркутской области в одной из школ произошел конфликт между ребенком и учителем. В социальных сетях повелось видео, на котором слышно, как педагог говорит: «Мразь конченая, я тебя задушу».

На материал обратили внимание в полиции, после чего началась проверка.

В данный момент обстоятельства уточняются.