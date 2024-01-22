В России еще одно животное выбросили из поезда

В Московской области ищут собаку породы той-терьер. Беднягу выкинули из вагона в мороз, сообщает Baza.

Во вторник, 16 января, хозяин пса по кличке Арчи поругался в поезде с другим пассажиром, за что его ссадили.

Толстенький, как написано в объявлении, той-терьер остался в поезде без хозяина.

Через некоторое время собаку нашли охранники. Они сделали фото собаки и высадили Арчи в городе Чехове.

Хозяин сразу же начал искать толстячка. Почти неделю он обыскивал все станции, но так и не нашел своего друга.

В понедельник, 22 января, мужчине позвонил незнакомец и сказал, что нашел Арчи. Хозяин сразу же поехал за четвероногим любимцем. В данный момент не уточняется, нашли ли они друг друга.

Несколько дней назад общественность потрясла история кота Твикса, которого выкинула проводница в городе Кирове. Кот неделю пытался выжить на морозе, но не дождался воссоединения с хозяйкой.